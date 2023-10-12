Про це в ефірі телеканалу "Еспресо" розповіла керівниця Об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк. Вона окреслила зміни, яких зазнали "Ланцети".

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Окупанти удосконалили "Ланцети"

Що стосується їхніх дронів "Ланцет", то дійсно останнім часом росіяни почали показувати дива їх технічного вдосконалення. Оскільки якщо раніше ці дрони баражували на відстань до 40 кілометрів, то зараз їхні можливості польоту збільшились до 60 – 70 кілометрів,

– зазначила Гуменюк.

Вона додала, що на Херсонщині російські загарбники частіше почали запускати дрони. Роблять це росіяни з тимчасово окупованих територій на лівому березі річки Дніпро.

Навіть коли наша контрбатарейна боротьба має успіх і ми вибиваємо артилерію противника, росіяни застосовують ударні дрони, зокрема й ті, що скидають вибухово-осколкові боєприпаси,

– зазначила вона.

Що таке "Ланцет" Мовиться про ZALA Lancet – російський баражуючий боєприпас. Над його розробкою працювала компанія ZALA Aero. Цей безпілотник має кілька типів наведення. Його швидкість руху становить до 300 кілометрів на годину. Як відомо з відкритих джерел, максимальна маса – 12 кілограмів. Уперше його представили у червні 2019 року під час виставки "Армия-2019" у Москві.

Джерело: Вікіпедія

Тим часом Україна від Великої Британії отримає систему для знищення БпЛА. Розповімо, на що вона здатна.

Як ця система боротиметься з дронами

Власне, 11 жовтня Велика Британія оголосила новий пакет військової допомоги Україні на понад 100 мільйонів фунтів. До нього увійдуть комплекси ППО MSI-DS Terrahawk Paladin. Вони захищатимуть морські порти та критичну інфраструктуру від атак.

Terrahawk Paladin має модульну структуру. Її 30-міліметрова гармата здатна стріляти програмованими снарядами. І вона у радіусі двох кілометрів може прикривати будь-який об'єкт.

По "Шахедах" вона (Terrahawk Paladin – 24 Канал) буде дуже легко працювати. Майже на 100% і дуже дешево, адже декілька снарядів в радіусі 2 кілометрів практично зі 100% гарантією знищують будь-який літальний об'єкт. "Шахеди" без проблем збиватиме,

– мовив військовий експерт Роман Світан.

Звернімо увагу, що керується цей комплекс ППО дистанційно.