Пізно ввечері стало відомо, що окупанти спрямували свої дрони-камікадзе у напрямку Харківщини. Ближче до 23:00 надходила інформація про вибухи в області. Тепер же влада каже про приліт.

Читайте також Росія атакує Україну "Шахедам": на Харківщині вибухи, на Одещині попереджають про роботу ППО

Що відомо про атаку Харкова

О 23:36 міський голова Ігор Терехов зазначив, що ворог знову б'є по Харкову. За його словами, попередньо є приліт по одному з районів на околиці міста. Він додав, що наразі збирається інформація щодо можливих постраждалих і руйнувань.

Вже о 23:42 актуалізував дані Ігор Терехов. Він зазначив, що попередньо є влучання по приватному житловому будинку. Наразі відомо про одного пораненого та пожежу, яка спалахнула на місці прильоту.

Повітряну тривогу у Харківській області оголосили о 21:49. Вже о 22:42 надійшла інформація про те, що на Харківщині лунають вибухи. Ще одне повідомлення про вибухи, але вже у самому Харкові, надійшло о 23:41. Станом на 23:50 це вся інформація, яка нам відома.

Моніторингові канали о 23:52 зазначили, що загроза атаки дронами-камікадзе у Харкові й області вже минулася. Водночас зберігається загроза у Миколаївській, Запорізькій, Дніпропетровській і Одеській областях.