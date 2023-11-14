Міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров у етері телемарафону розповів, що Україна вже має перші зразки власних дронів типу "Ланцет". Їх можна використати на полі бою.

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Ці БпЛА багато вміють

Очільник Мінцифри зазначив, що зовсім скоро можна буде говорити про масове виробництво цих дронів. Він також розповів, що Україна вже розробляє нові моделі надводних дронів. Вони будуть з "сюрпризами" для росіян

Вони вміють захоплювати ціль і автоматично до неї летіти та знищувати,

– зауважив Федоров.

Він також наголосив, що використання цього БпЛА дозволить зайти в тил ворога на 40 кілометрів вглиб.

Закупівля дронів стане простішою