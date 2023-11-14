Командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук у своїх соцмережах поділився відео зі знищенням російських ударних БпЛА. За його словами, кадри були зроблені під час нічної атаки 14 листопада.
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Що розповіли у Повітряних силах
Микола Олещук пояснив, що на відео показаний протиповітряний бій. На кадрах українські воїни знищують російські ударні БпЛА.
Кожна знищена повітряна ціль: ударний дрон чи крилата ракета, нелегко дається захисникам неба. Але кожна знищена ціль – це збережене життя та здоров'я українців, вціліле майно та інфраструктура країни,
– написав генерал-лейтенант.
Командувач Повітряних сил ЗСУ подякував всім, хто захищає українське небо.
Знищення російських "Шахедів": відео Миколи Олещука
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- Нещодавно речник Повітряних сил Юрій Ігнат заявив, що на Заході значно важче збивати "Шахеди", ніж в інших регіонах України. Він пояснив це ландшафтними особливостями місцевості. Зокрема, у західних областях багато пагорбів та лісів.
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- Нагадаємо, загарбники атакували трьома "Шахедами" місто Нікополь, що на Дніпропетровщині. На жаль, 26-річний чоловік загинув, а 72-річний чоловік зазнав поранень.