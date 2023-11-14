Росіяни вдарили трьома дронами-камікадзе по Нікополю. Унаслідок атаки армії Росії загинув чоловік.

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Наслідки атаки росіян уточнюються

Також через удар дронів постраждав 72-річний чоловік. Він в лікарні в стані середньої тяжкості.

Інформація про те, яких збитків завдала атака російські військових, – уточнюється.

Додамо, що напередодні російські військові теж атакували Нікополь дроном та артилерією. Унаслідок ворожого удару поранення отримав місцевий мешканець.

Також було пошкоджено комунальне підприємство, інфраструктурний об’єкт, житлові будинки, господарські споруди, гараж, лінії електропередач та газопровід.

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