Россияне ударили тремя дронами-камикадзе по Никополю. В результате атаки армии России погиб 26-летний мужчина.

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Последствия атаки россиян уточняются

Также из-за удара дронов пострадал 72-летний мужчина. Он в больнице в состоянии средней тяжести.

Информация о том, какой ущерб нанесла атака российские военных, – уточняется.

Добавим, что накануне российские военные тоже атаковали Никополь дроном и артиллерией. В результате вражеского удара ранения получил местный житель.

Также были повреждены коммунальное предприятие, инфраструктурный объект, жилые дома, хозяйственные постройки, гараж, линии электропередач и газопровод.

Россияне ночью атаковали Украину дронами и ракетами: подробности

  • Российские военные с помощью шести дронов-камикадзе типа "Шахед" поздно вечером 13 ноября нанесли удар по Изюмскому району на Харьковщине.
  • В Харьковской ОВА сообщили, что четыре ударных БПЛА россиян удалось обезвредить. В то же время из-за попадания дронов было повреждено гражданское предприятие.
  • Всего в ночь с 13 на 14 ноября российские войска выпустили по Украине 9 "Шахедов", из которых удалось обезвредить семь. Кроме того, оккупанты направили по Украине две ракеты – Х-35 и "Искандер-М".
  • Вечером 13 ноября украинские военные информировали, что 4 дрона оккупантов были уничтожены в Запорожской, Харьковской и Днепропетровской областях.
  • Ночью ПВО работала в Хмельницкой области. В результате работы ПВО разрушений или пострадавших – не зафиксировано.