Детали ночной атаки в эфире телемарафона рассказал спикер Воздушных Сил ВСУ Юрий Игнат, пишет 24 Канал. Прежде всего спикер подчеркнул, что ракета Х-35, которой Россия атаковала ночью с временной оккупированной Запорожской области, – не нова.

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Игнат рассказал о ракете Х-35

По его словам, Х-35 – эта унифицированная ракета, которую россияне могут запускать с самолетов тактической авиации, кораблей, вертолетов и даже из противокорабельных комплексов.

Игнат отметил, что это дозвуковая ракета, которую Россия применяет во время полномасштабной войны против Украины. Спикер добавил, что по тактико-техническим характеристикам Х-35 можно сравнить с ракетой Х-59.

Ночью Россия выпустила по Украине одну ракету Х-35 и одну баллистическую ракету "Искандер-М" из оккупированного Джанкоя. Кроме того, враг атаковал с помощью 9 "Шахедов".

Игнат рассказал, что "Шахеды" летели из Краснодарского края России в разные регионы Украины. Поэтому ПВО работала ближе к западным областям, в частности в Хмельницкой области, и в центральных, восточных и южных областях Украины.

Противовоздушной обороной было уничтожено 7 "Шахедов". К отражению атаки дронов-камикадзе были привлечены тактическая авиация, зенитные ракетные войска и мобильные огневые группы.

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