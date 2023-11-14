Командующий Воздушными силами ВСУ Николай Олещук в своих соцсетях поделился видео с уничтожением российских ударных БПЛА. По его словам, кадры были сделаны во время ночной атаки 14 ноября.
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Что рассказали в Воздушных силах
Николай Олещук объяснил, что на видео показано противовоздушное сражение. На кадрах украинские воины уничтожают российские ударные БПЛА.
Каждая уничтоженная воздушная цель: ударный дрон или крылатая ракета, нелегко дается защитникам неба. Но каждая уничтоженная цель – это сохраненная жизнь и здоровье украинцев, уцелевшее имущество и инфраструктура страны.
– написал генерал-лейтенант.
Командующий Воздушными силами ВСУ поблагодарил всех, кто защищает украинское небо.
Уничтожение российских "Шахедов": видео Николая Олещука
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