Об этом рассказал спикер Воздушных сил Вооруженных сил Украины Юрий Игнат в эфире телемарафона, сообщает 24 Канал.

Смотрите также Украина вскоре получит третий дивизион Patriot, – Игнат

Так, по его словам, если в Южных регионах преобладает равнина, то в Западных областях много лесов и холмов. Эти условия усложняют визуальную видимость вражеских целей.

Так что мобильные группы могут слышать "Шахед", но чтобы дрон уничтожить, его нужно еще и видеть.

В Западных областях более горная местность, сотни метров над уровнем моря, холмы, леса. Начиная с Хмельницкой и Тернопольской области местность холмистая. Эти холмы усложняют сбитие "Шахедов",

– сказал Юрий Игнат.

Но добавил, что плохая видимость сокращает время, за которое защитники должны сбить дрон. Так что вероятность, что дрон долетит до цели – выше.

Противовоздушную оборону будут улучшать и дальше