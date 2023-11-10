Про це розповів речник Повітряних сил Збройних сил України Юрій Ігнат в ефірі телемарафону, інформує 24 Канал.

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Так, за його словами, якщо у Південних регіонах переважає рівнина, то в Західних областях – багато лісів і пагорбів. Ці умови, ускладнюють візуальну видимість ворожих цілей.

Тож, мобільні групи можуть чути "Шахед", але щоб дрон знищити, його потрібно ще й бачити.

У Західних областях більш гірська місцевість, сотні метрів над рівнем моря, пагорби, ліси. Починаючи з Хмельницької та Тернопільської області місцевість є горбистою. Ці пагорби ускладнюють збиття "Шахедів",

– сказав Юрій Ігнат.

Та додав, що погана видимість скорочує час, за який захисники мають збити дрон. Тож, імовірність, що дрон долетить до цілі – вища.

Протиповітряну оборону покращуватимуть і надалі