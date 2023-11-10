Про це розповів речник Повітряних сил Збройних сил України Юрій Ігнат в ефірі телемарафону, інформує 24 Канал.
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Так, за його словами, якщо у Південних регіонах переважає рівнина, то в Західних областях – багато лісів і пагорбів. Ці умови, ускладнюють візуальну видимість ворожих цілей.
Тож, мобільні групи можуть чути "Шахед", але щоб дрон знищити, його потрібно ще й бачити.
У Західних областях більш гірська місцевість, сотні метрів над рівнем моря, пагорби, ліси. Починаючи з Хмельницької та Тернопільської області місцевість є горбистою. Ці пагорби ускладнюють збиття "Шахедів",
– сказав Юрій Ігнат.
Та додав, що погана видимість скорочує час, за який захисники мають збити дрон. Тож, імовірність, що дрон долетить до цілі – вища.
Протиповітряну оборону покращуватимуть і надалі
- Раніше Юрій Ігнат повідомив, що на території України працюють різні комплекси протиповітряної оборони західного зразка, зокрема NASAMS, IRIS-T, Patriot. За його словами, найкраще на сьогодні – німецька IRIS-T.
- Також речник повідомив, що невдовзі Україна отримає ще один зенітно-ракетний комплекс Patriot від Німеччини.
- У ніч проти 10 листопада силами та засобами протиповітряної оборони було знищено 5 з 6 дронів "Шахедів" та одну ракету.