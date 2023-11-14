Про це 24 Каналу розповів речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат, зауваживши, що ракети у ворога ще є, але їх не так багато, як би хотілося окупантам. Відтак росіяни, ймовірно, робитимуть ставку на інші засоби.
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До якої тактики вдаватимуться росіяни
Приблизно пів року тому у ЗМІ були гучні заголовки про те, що Росія нібито розмістила десятки пускових установок з балістичними ракетами. Проте, за словами Юрія Ігната, треба враховувати чи вистачить окупантам "Іскандер-М" для цих пускових установок. Відтак до будь-якої інформації треба ставитися виважено.
Маємо довідку ГУР щодо крилатих, балістичних, аеробалістичних ракет і бачимо, що не все так добре у Росії з виготовленням цих засобів повітряного нападу. Хоч вони й запускають виробництво, але цей процес не такий швидкий,
– додав речник Повітряних сил.
Юрій Ігнат припустив, на що робитимуть ставку росіяни: дивіться відео
Якщо ми сьогодні чуємо про 800 ракет, які нібито накопичили окупанти, то це зовсім не та кількість, яку вони мали минулого року. Тому саме дрони-камікадзе можуть стати для України більшою проблемою. Їх росіяни запускають майже щодня. Можливо, навіть збільшуватимуть їхню кількість, якщо матимуть відповідні компоненти.
"Вони можуть налагодити у себе виробництво певних деталей, але те, що скерує дрон на ціль, тобто блок управління, чіпи, мікросхеми, навіть двигуни – все це імпортного виробництва. Тому, можливо, росіяни зроблять більшу ставку саме на БпЛА", – підкреслив Юрій Ігнат.
Росіяни атакували Україну дронами та ракетами: що відомо
- У ніч на 14 листопада окупанти завдали по Україні ударів різними повітряними засобами. Зокрема випустили ракету Х-35 та балістичну ракету "Іскандер-М". Крім цього, атакували Україну за допомогою 9 "Шахедів", які летіли з Краснодарського краю. Повітряним силам вдалося знищити 7 ударних БпЛА.
- Вранці 14 листопада вибух пролунав на Кіровоградщині. Спершу у Повітряних силах проінформували про ракетну небезпеку, а вже через хвилину констатували, що повітряна ціль рухається у напрямку Кропивницького. Невдовзі у ЗМІ стало відомо про вибух. Місцева влада закликала не публікувати нічого в мережі.
- Через російську атаку на Дніпропетровщині постраждали люди. Зокрема, по Нікополю росіяни вдарили трьома дронами-камікадзе, що призвело до загибелі чоловіка. Ще одного місцевого мешканця доправили до лікарні. Також росіяни пошкодили житлові будинки, господарські споруди, лінії електропередач, газопровід та багато іншого.