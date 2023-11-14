У вівторок вранці, 14 листопада, близько 09:40 у Кіровоградській області чули сигнал про небезпеку. Згодом о 10:18 в ОВА повідомили, що українська ППО збила ракету.

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Ракетна небезпека для Півдня і Сходу

Власне, сповіщення про загрозу обстрілу з боку окупантів чули станом на той час (09:40) жителі ще таких областей:

Харківська;

Донецька;

Дніпропетровська;

Запорізька;

Миколаївська;

Херсонська.

О 09:41 у Повітряних силах проінформували про ракетну небезпеку для Кіровоградщини. Через хвилину констатували, що повітряна ціль в районі Кривого Рогу та рухається у напрямку Кропивницького.

Повітряна тривога пов'язана з активністю ворожої тактичної авіації на південно-східному напрямку. Загроза застосування авіаційного озброєння,

– наголосили в Повітряних силах.

Про вибух стало відомо від ЗМІ о 09:48. У Збройних Силах закликали залишатись людей в укриттях та подбати про власну безпеку.

Друзі, прошу не панікувати та нічого не публікувати в мережах,

– закликав голова ОВА Андрій Райкович.