Вранці у військовій адміністрації подякували українським захисникам за відмінну роботу. Також розповіли, чи є руйнування й постраждалі внаслідок російської атаки.
Читайте також Росія 6 "Шахедами" атакувала Ізюмський район: куди влучили окупанти
Інформація про постраждалих не надходила
Вночі 14 листопада на Хмельниччині з 1 години й до 4 ранку тривала повітряна тривога. В області працювали сили ППО.
Повідомлень до відповідних служб про постраждалих або пошкодження інфраструктури не надходило. Дякуємо ЗСУ за відмінну роботу,
– підкреслили в ОВА.
Важливо Стан постраждалих важкий: на Херсонщині окупанти обстріляли авто з двомісячним немовлям
Окупанти атакували Україну дронами й ракетами
- У Повітряних силах повідомили, що вночі окупанти атакували Україну 9 "Шахедами".
- Окрім того, загарбники завдали удару балістикою "Іскандер-М" та керованою авіаційною ракетою Х-35.
- Захисникам неба вдалося збити 7 ворожих дронів.