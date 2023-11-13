Речник Херсонської ОВА Олександр Толоконніков розповів 24 Каналу про подробиці терористичного удару та стан постраждалих. За його словами, росіяни продовжують обстрілювати місто.
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Так, унаслідок прицільного удару російських окупантів автівка повністю згоріла. На жаль, загинув 64-річний чоловік, який перебував за кермом.
Імовірно, цей обстріл був з артилерії. Загинув дідусь, мамі та дитині вдалось врятуватись. Їх було доправлено до лікарні,
– зазначив Толоконніков.
Двомісячне немовля має поранення голови середньої тяжкості, маму дообстежують.
У Херсоні тривають обстріли
"Тепер Херсон також під обстрілами. Уже було понад десяток вибухів у центрі, є загоряння", – додав Толоконніков.
Людей наполегливо просять залишатись в укриттях, доки російські обстріли не припиняться.
Ситуація в Херсоні: останні новини
- Як відомо, 11 листопада була річниця звільнення Херсона від російських загарбників. Цього дня ворог активно обстрілював місто й випустив 343 снаряди з різного озброєння, зокрема з авіації. Унаслідок атаки було поранено правоохоронця та пошкоджено службовий автомобіль.
- Крім того, унаслідок ворожих обстрілів було пошкоджено помешкання херсонців і припарковані автівки. Постраждало троє людей – один чоловік загинув. Дві жінки зазнали поранень, одна з них перебуває в лікарні.
- Російські окупанти завдали удару також 12 листопада. Ворог влучив у наукову бібліотеку імені Олеся Гончара, унаслідок чого в будівлі виникла пожежа. На щастя, ніхто з людей не постраждав.