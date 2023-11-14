Утром в военной администрации поблагодарили украинских защитников за отличную работу. Также рассказали, есть ли разрушения и пострадавшие в результате российской атаки.
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Информация о пострадавших не поступала
Ночью 14 ноября в Хмельницкой области с 1 часа и до 4 утра длилась воздушная тревога. В области работали силы ПВО.
Сообщений в соответствующие службы о пострадавших или повреждение инфраструктуры не поступало. Спасибо ВСУ за отличную работу,
– подчеркнули в ОВА.
Важно Состояние пострадавших тяжелое: в Херсонской области оккупанты обстреляли авто с двухмесячным младенцем
Оккупанты атаковали Украину дронами и ракетами
- В Воздушных силах сообщили, что ночью оккупанты атаковали Украину 9 "Шахедами".
- Кроме того, захватчики нанесли удар баллистикой "Искандер-М" и управляемой авиационной ракетой Х-35.
- Защитникам неба удалось сбить 7 вражеских дронов.