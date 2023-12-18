Про один із випадків приголомшливих втрат серед лав окупаційного війська розповіли російські ЗМІ. Так, 155-та бригада ворожої морської піхоти "позбулася" половини свого особового складу за майже два роки війни в Україні.

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Фактично знищена

Як повідомляють медіа, кількість поранених, загиблих, а також зниклих безвісти серед солдатів елітної 155-ої бригади морської піхоти становлять понад 1450 осіб. Це половина штатної чисельності угруповання. Серед них – 234 загиблих військовослужбовців. ЗМІ зазначають, що це вчетверо більше, ніж втрати цього підрозділу за десять років війни у Чечні.

Відомо, що серед загиблих — 18 офіцерів, зокрема начальник бронетанкової служби підполковник Сергій Москвичев, чотири майори та п'ять капітанів.

Крім того, журналісти припускають, що насправді загиблих у 155-ій бригаді може бути більше – приблизно 470 осіб.

Що відомо про 155-бригаду морської піхоти Росії Брала участь у боях з перших днів вторгнення в Україну. "Чорні берети" бригади зазнали суттєвих втрат під час боїв у Київській області. Проте найбільші втрати у бригаді сталися під час кількох спроб наступу на Вугледар Донецької області України, з початку осені 2022 року. В Інституті вивчення війни зазначають, що з 24 лютого 2022 року цей підрозділ був фактично знищений. Його оновлювали 8 разів.

Наприкінці березня 2022 року президент Росії Володимир Путін присвоїв 155-ій бригаді морської піхоти звання "гвардійської". Українська влада звинувачує бійців із цієї бригади у скоєнні воєнних злочинів у Бучі.

Ворог не встигає готувати чорні пакети

В Інституті вивчення війни вважають марними зусилля російської влади щодо поповнення свого окупаційного війська в Україні свіжими силами. Адже рівень набору нових солдатів, ймовірно, нижчий за поточний рівень втрат. Аналітики стверджують, що окупаційні сили можуть зазнавати втрат по всьому фронту в Україні зі швидкістю, близькою до тієї, з якою Росія зараз створює нові сили.

За даними росЗМІ, з початку осені 2023 року кількість загиблих серед загарбників на день зросла від 80 до 110 осіб. Лише за два тижні окупанти втратили 14 старших офіцерів – полковників та підполковників. Подібних втрат серед високопопоставлених військових Москва зазнавала лише влітку 2022 року, коли США почали постачати Україні далекобійні ракети HIMARS. Зростання смертності серед вищих офіцерів цього разу журналісти пояснюють штурмами Авдіївки та появою на фронті ATACMS.