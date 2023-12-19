Так, лише за минулу добу Росія втратила ще 1140 своїх бійців. Окрім того, десятки одиниць техніки та озброєння.
До речі Кати Бучі у чорних пакетах: ЗМІ розкрили шалені втрати 155-тої бригади морської піхоти
Втрати агресора продовжують невпинно рости
- особового складу – 348 300 (+1140);
- танків – 5798 (+15);
- бойових броньованих машин – 10771 (+19);
- артилерійських систем – 8190 (+15);
- РСЗВ – 926 (+0);
- засоби ППО – 611 (+1);
- літаків – 324 (+0);
- гелікоптерів – 324 (+0);
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 6299 (+9);
- крилаті ракети – 1611 (+1);
- кораблі /катери – 22 (+0);
- підводні човни – 1 (+0);
- автомобільної техніки та автоцистерн – 10842 (+20);
- спеціальна техніка – 1200 (+2).
Втрати ворога 19 грудня 2023 року
Останні новини про втрати ворога
- Ворожа 155-та бригада морської піхоти "позбулася" половини свого особового складу за майже два роки війни в Україні. Так, елітна бригада втратила загиблими та зниклими безвісти понад 1450 осіб. Це половина штатної чисельності угруповання. Серед них – 234 загиблих військовослужбовців. За даними журналістів, це в чотири рази більше, ніж втрати цього підрозділу за 10 років війни у Чечні.
- Британська розвідка повідомила, що окупанти відмовляють належним чином лікувати своїх військових з підрозділу "Шторм Z". Зокрема, їх повертають на бойову службу з ранами, які не загоїлися, й навіть після ампутацій кінцівок.
- За даними розвідників, більшість новобранців у "Шторм Z", яких звільнили з в'язниць для участі у війні, не мають документів, які потрібні для доступу до госпіталів.