Так, лише за минулу добу Росія втратила ще 1140 своїх бійців. Окрім того, десятки одиниць техніки та озброєння.

До речі Кати Бучі у чорних пакетах: ЗМІ розкрили шалені втрати 155-тої бригади морської піхоти

Втрати агресора продовжують невпинно рости

особового складу – 348 300 (+1140);

танків – 5798 (+15);

бойових броньованих машин – 10771 (+19);

артилерійських систем – 8190 (+15);

РСЗВ – 926 (+0);

засоби ППО – 611 (+1);

літаків – 324 (+0);

гелікоптерів – 324 (+0);

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 6299 (+9);

крилаті ракети – 1611 (+1);

кораблі /катери – 22 (+0);

підводні човни – 1 (+0);

автомобільної техніки та автоцистерн – 10842 (+20);

спеціальна техніка – 1200 (+2).



Втрати ворога 19 грудня 2023 року

Останні новини про втрати ворога