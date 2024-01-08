В командовании ВСУ утром 8 января сообщили, что за прошедший день происходило 35 боевых столкновений. В этом материале 24 Канала читайте о ситуации на поле боя и смотрите, как выглядит линия фронта.

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Где относительно спокойно

Потери оккупантов

Как отмечают в Генеральном штабе, украинские защитники продолжают активными действиями наносить оккупационным войскам потери в живой силе и технике. Силы обороны истощают врага по всей линии фронта.

  • За прошедшие сутки авиация нанесла удары по 4 районам сосредоточения личного состава захватчиков.
  • Силы и средства противовоздушной обороны Украины уничтожили управляемую авиационную ракету Х-59.
  • Подразделения ракетных войск поразили пункт управления, 2 склада боеприпасов и 2 артиллерийских средства.
  • Было ликвидировано 440 оккупантов. Всего с начала полномасштабного вторжения – 365 179 бойцов.