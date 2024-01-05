Об этом 24 Каналу рассказал городской голова Мелитополя Иван Федоров. Таким образом оккупанты пытаются выявить людей с проукраинской позицией.
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Создание русской пропаганды
Россия умеет создавать пропаганду своему внутреннему потребителю и переносит ее на временно оккупированные украинские территории. Так, в Мелитополе оккупанты пытаются контролировать мобильную связь и интернет. Более того – подслушивают о чем говорят местные жители.
"Они посылают людей, которые подслушивают разговоры, анализируя о чем говорят жители, чтобы оказывать сопротивление. В конце прошлого года в Мелитополь приезжал гастролер, который называет себя заместителем главы администрации Путина. Он презентовал организацию нового телевидения, медиа, которое будет нести исключительно пропаганду", – рассказал Федоров.
Враг пытается ограничить доступ украинцев на временно оккупированных территориях к объективной информации и демократическим медиа и сеять свою пропаганду даже среди детей и молодежи.
К примеру, когда они в школах и детских садах проводили мероприятия в канун нового года, то туда всегда приходили российские военные. Они были в балаклавах с закрытым лицом. Они пытались таким образом показать, что "российские военные безопасны",
– отметил городской голова Мелитополя.
Он добавил, что это достаточно опасные действия, поскольку таким образом россияне пытаются навязать лояльность к военным-оккупантам. Впрочем, жители Мелитополя этого не воспринимают и ждут деоккупации города.
"В дни нового года мы получили от наших жителей огромное количество сообщений и информации. Меня удивило количество людей, которые остаются до сих пор в оккупации и продолжают ждать наши ВСУ. Это действительно героические люди, которые уже почти два года не теряют веры и силы духа, продолжают верить в Украину и делают все в тылу врага, чтобы приблизить деоккупацию Мелитополя", – сообщил Федоров.
Что происходит в Мелитополе: последние новости
- Россияне перебрасывают на Юг Украины свои ЧВК. В частности, такие замечены в Мелитополе. Подразделения отличаются жестоким отношением к гражданским: они выселяют украинцев из их домов, забирают помещение.
- Три мощных взрывы прогремели в Мелитополе 4 января. Известно о ликвидации определенного количества российских оккупантов.
- В районе Светлодолинского, недалеко от Мелитополя, был уничтожен железнодорожный мост. Его поражали не раз. Оккупанты сосредоточили там много строителей. Но на этот раз уничтожены даже остатки моста.