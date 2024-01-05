Об этом 24 Каналу рассказал городской голова Мелитополя Иван Федоров. Также он подчеркнул, что враг пытается рассредоточить свои подразделения и выводить их на побережье Азовского моря.
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"Хлопок" в Мелитополе
Иван Федоров отметил, что все началось во временно оккупированном Крыму, продолжилось в Мелитополе, а затем в Васильевке. В частности, в Мелитополе было слышно по меньшей мере три громких взрыва. В основном взрывы были в селе Семеновка, что на севере города, и в нижней части города, где путь на Бердянск.
Именно в нижней части города враг захватил несколько промышленных предприятий, где размещали как свой личный состав, так и технику. Поэтому вчера была очередная партия уничтоженных российских военных на территории временно оккупированного Мелитополя,
– сказал он.
Также есть тенденция, что враг пытается рассредоточить свои подразделения и выводить их на побережье Азовского моря. Из временно оккупированного Мариуполя через Бердянск оккупанты доставляют огромные партии своей военной техники и вооружение именно на побережье Азовского моря.
"Но благодаря нашим силам сопротивления, которые продолжают функционировать, благодаря нашим героическим военным и спецслужбам, враг постоянно уничтожается, даже, как он говорит, "в глубоком тылу", – подчеркнул мэр Мелитополя.
"Хлопок" в Запорожской области: последние новости
- 4 января во временно оккупированном Токмаке прозвучали мощные взрывы. Впоследствии запорожский коллаборант и гауляйтер Владимир Рогов заявил, что в городе якобы "активно работает российская противовоздушная оборона". Также 4 января было громко в Бердянске и Бердянском районе.
- 2 января жители Токмака слышали три громких взрыва. Партизаны в телеграм-каналах сообщали, что после прилетов началась детонация.
- Однако россияне продолжают стягивать технику на Запорожское направление. Кроме этого, увеличилось количество боевых столкновений. Враг не оставляет попыток отбить свои позиции, в частности, в районе Работиного. Каждый день оккупанты пытаются снова взять населенный пункт под свой контроль, но, к счастью, безуспешно.