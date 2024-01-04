Россияне – это нация мазохистов, ведь сами идут туда, где их ждет смерть. Такое мнение 24 Каналу выразила журналистка, депутат Запорожского районного совета Алиса Сысоева, заметив, что оккупанты сами не понимают за что воюют и погибают.

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Россияне перебрасывают технику на Запорожье

Местные жители оккупированного Токмака сообщили, что в городе 4 января прогремели громкие взрывы. К сожалению, пока нет подробной информации о "хлопке" на Запорожье.

Ждем официальных комментариев. Надеемся, что к вечеру поступит много хороших новостей,

– заметила Сысоева.

По ее словам, 4 января также было громко в Бердянске и Бердянском районе. Вооруженные Силы Украины не оставляют в покое оккупантов и постоянно передают им "приветствие". Однако россияне не собираются просто так покидать оккупированные территории.

В последние дни сообщают, что российские захватчики на Запорожское направление перебрасывают технику и личный состав. Кроме этого, увеличилось количество боевых столкновений,

– сказала депутат Запорожского районного совета.

Враг не оставляет попыток отбить свои позиции, в частности в районе Работино. Каждый день оккупанты пытаются снова взять населенный пункт под свой контроль, но, к счастью, безуспешно.

Обратите внимание! Украинские бойцы отразили атаку россиян в районе Работино Запорожской области. Оккупанты покинули некоторые позиции.

Как россияне готовятся к псевдовыборам

Скорее всего, россияне перебрасывают технику на Запорожское направление, чтобы одержать хотя бы какую-нибудь победу накануне выборов Владимира Путина. Россияне любой ценой пытаются добиться успехов, поэтому стало больше обстрелов и боевых столкновений.

Многие говорят, что если умрет Путин, то закончится война и россияне все поймут. К сожалению, это не так, ведь в комментариях под фото со страшными последствиями российских обстрелов граждане страны-агрессора радуются тому, что гибнут украинцы.

Какой царь, таковы его бояре. Они такие же кровожадные, поэтому перед выборами хотят подать как можно больше ужасающих новостей,

– подчеркнула Сысоева.

К сожалению, от этого страдают украинцы. В частности, на временно оккупированных территориях россияне ужесточили репрессии. Людям опасно выходить на улицу. Теперь без российского паспорта уже нельзя даже подключиться к интернету.

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