О взрывах в Токмаке сообщают местные жители. Мэр Мелитополя Иван Федоров подтвердил эту информацию в своем телеграм-канале.

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Что известно о взрывах в Токмаке

Федоров сообщает, что жители Токмака слышали 3 мощных взрыва. Партизаны в телеграм-каналах сообщают, что по прилету началась детонация.

Оккупанты Токмака продолжают принимать громкие "поздравления" с Новым годом. Жители пока оккупированного прифронтового города сообщают о трех взрывах,

– написал Федоров.

Подробностей о прилетах пока нет.

Предыдущий "хлопок" в Токмаке

Перед этим мощные взрывы в Токмаке раздавались на Сочельник. Да, 24 декабря на севере города тоже прогремели 3 мощных взрыва. Иван Федоров намекнул на то, что было попадание.

Также мониторинговые каналы сообщали, что 2 "вкуса" прилетели оккупантам в Токмаке вечером 31 декабря.

1 января "марафон хлопка" в Токмаке продолжился – в городе слышали два мощных взрыва.

Ранее сообщалось, что российские военные массово сдаются в плен в Запорожском направлении.

Оккупанты объясняют, что причина этого – бесчеловечное отношение российского командования и большие потери в подразделениях. Также им надоедает, что на штурмы также массово отправляют неподготовленных мобилизованных.