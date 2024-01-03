Об этом 24 Каналу рассказал депутат Запорожского областного совета Аскад Ашурбеков, отметив, что оккупанты вполне могут остановить человека на улице и начать проверять телефоны на наличие социальных сетей, VPN и так далее.

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Часто после они кидают местных в так называемые "райотделы". Захватчики хотят выявить потенциальных участников движения сопротивления.

Несмотря на то, что территория почти два года находится в оккупации, интенсивность обысков не уменьшается. Поэтому, пользуясь случаем, обращусь к людям, проживающим на временно оккупированных территориях. Безопасность для вас должна быть главным фактором,

– сказал Ашурбеков.

До сих пор пытаются вручить российский паспорт

Как отметил Ашурбеков, история с принудительной паспортизацией доходит до абсурда. Уже неоднократно были ситуации, когда люди не получали медицинскую помощь, потому что не имели российской "бумажки". Теперь там угрожают, что не допустят детей к обучению без этого документа.

Меры по принудительной паспортизации усиливаются на фоне так называемых "выборов президента России". Им нужно показать, что многие люди якобы хотят получить эту "бумажку".

Они хотят показать, что местное население будто бы поддерживает оккупантов. Они транслируют это россиянам, чтобы показать, что эта война имеет смысл. Чем ближе будет к "голосованию" – тем больше акций по паспортизации будет проходить,

– сказал Ашурбеков.

Ситуация на Запорожье: коротко