Росіяни – це нація мазохістів, адже самі йдуть туди, де на них чекає смерть. Таку думку 24 Каналу висловила журналістка, депутатка Запорізької районної ради Аліса Сисоєва, зауваживши, що окупанти самі не розумію за що воюють й гинуть.

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Росіяни перекидають техніку на Запоріжжя

Місцеві мешканці окупованого Токмака повідомили, що у місті 4 січня пролунали гучні вибухи. На жаль, поки немає детальної інформації щодо "бавовни" на Запоріжжі.

Чекаймо офіційних коментарів. Сподіваймося, що до вечора надійде багато хороших новин,

– зауважила Сисоєва.

За її словами, 4 січня також було гучно в Бердянську та в Бердянському районі. Збройні Сили України не полишають у спокої окупантів й постійно передають їм "вітання". Проте росіяни не збираються просто так покидати окуповані території.

Останніми днями повідомляють, що російські загарбники перекидають на Запорізький напрямок техніку та особовий склад. Крім цього, збільшилася кількість бойових зіткнень,

– мовила депутатка Запорізької районної ради.

Ворог не полишає спроб відбити назад свої позиції, зокрема в районі Роботиного. Щодня окупанти намагаються знову взяти населений пункт під свій контроль, але, на щастя, безуспішно.

Зверніть увагу! Українські бійці відбили атаку росіян у районі Роботиного Запорізької області. Окупанти покинули деякі позиції.

Як росіяни готуються до псевдовиборів

Найімовірніше, росіяни перекидають техніку на Запорізький напрямок, щоб здобути хоча б якусь перемогу напередодні виборів Владіміра Путіна. Росіяни за будь-яку ціну намагаються досягти успіхів, тому побільшало обстрілів й бойових зіткнень.

Багато людей говорять, що якщо помре Путін, то закінчиться війна й росіяни все зрозуміють. На жаль, це не так, адже у коментарях під фото зі страшними наслідками російських обстрілів громадяни країни-агресора радіють тому, що гинуть українці.

Який цар, такі його бояри. Вони такі ж кровожерливі, тому перед виборами хочуть подати якомога більше жахливих новин,

– наголосила Сисоєва.

На жаль, від цього страждають українці. Зокрема, на тимчасово окупованих територіях росіяни посилили репресії. Людям небезпечно виходити на вулицю. Тепер без російського паспорта вже не можна навіть під'єднатися до інтернету.

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