Уже 679 днів триває збройна агресія Росії проти України. Сили оборони відбили численні атаки на різних напрямках. У цьому матеріалі 24 Каналу читайте про ситуацію на полі бою та дивіться, який вигляд має лінія фронту на різних напрямках.

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Ситуація по напрямках

Волинський та Поліський напрямки. У зоні відповідальності ОСУВ "Північ" оперативна ситуація залишається без суттєвих змін.

Сіверський та Слобожанський напрямки. Ворог у прикордонних районах проводить активну диверсійну діяльність, аби не допустити перекидання Збройних Сил на загрозливі напрямки. Окупанти нарощують щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону в Бєлгородській області.

Куп'янський напрямок. ОСУВ "Хортиця" повідомляє, що українські захисники відбили 7 атак біля Синьківки та східніше Петропавлівки Харківської області, де ворог безуспішно намагався прорвати оборону наших військ.

На Харківщині ЗСУ відбивають атаки противника: дивіться на карті від DeepState

Лиманський напрямок. Російські загарбники наступальних дій не проводили.

Бахмутський напрямок. Наші воїни відбили 6 атак противника в районах Богданівки, Кліщіївки та Андріївки Донецької області.

Авдіївський напрямок. ОСУВ "Таврія" інформує, що українські захисники відбили 8 атак противника поблизу Новобахмутівки, Бердичева, Авдіївки та ще 16 атак в районах Первомайського та Невельського Донецької області. Росіяни все ще намагаються оточити Авдіївку – нашим захисникам вдалось покращити тактичне положення.

ЗСУ покращили положення південно-східніше Новобахмутівки: дивіться на карті від DeepState

Мар'їнський та Шахтарський напрямки. Ворог наступальних дій не вів.

Запорізький напрямок. Сили оборони відбили атаку противника неподалік Роботиного Запорізької області, просунувшись вперед. Окупанти покинули деякі позиції.

Успіхи наших військ на Запоріжжі: дивіться на карті від DeepState

Херсонський напрямок. ОСУВ "Одеса" зазначає, що Збройні Сили продовжують заходи із розширення плацдарму на лівому березі, загарбники здійснили 9 безуспішних штурмових операцій.

Втрати ворога