Уже 679 днів триває збройна агресія Росії проти України. Сили оборони відбили численні атаки на різних напрямках. У цьому матеріалі 24 Каналу читайте про ситуацію на полі бою та дивіться, який вигляд має лінія фронту на різних напрямках.

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Ситуація по напрямках

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Втрати ворога

  • Як зазначають в Генеральному штабі вранці 3 січня, протягом минулої доби українська авіація завдала ударів по 12 районах зосередження особового складу росіян.
  • Водночас підрозділи ракетних військ уразили два райони зосередження окупантів, три ЗРК, два пункти управління, артилерійську систему, радіолокаційну систему та склад паливно-мастильних матеріалів.
  • Втрати ворога в особовому складі за минулу добу становлять 680 одиниць. Загалом від початку повномасштабного вторгнення за майже два роки Силам оборони вдалось ліквідувати 361 500 загарбників.
  • Крім того, ввечері 2 січня Сили спеціальних операцій повідомили, що наші воїни знищили ворожий комплекс артилерійської розвідки 1К148 "Ястреб-АВ". Зробили вони це за допомогою системи HIMARS.