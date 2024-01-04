Мэр Мелитополя Иван Федоров со ссылкой на местных жителей сообщил сегодня, 4 января, что в городе было очень громко.

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"Жители сообщают о громких взрывах, от которых дрогнула земля", – написал он.

Впоследствии запорожский коллаборант и гауляйтер Владимир Рогов в телеграмме написал, что в городе активно работает российская противовоздушная оборона.

Больше деталей о последствиях взрывов пока не было. Стоит дождаться официальной информации от украинской власти. Вероятно, взрывы являются результативными и у врага снова потери.

Ситуация в Токмаке