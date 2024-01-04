Натомість мер Мелітополя Іван Федоров із посиланням на місцевих жителів повідомив сьогодні, 4 січня, що у місті було дуже гучно.
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"Мешканці повідомляють про гучні вибухи, від яких здригнулася земля", – написав він.
Згодом запорізький колаборант та гауляйтер Володимир Рогов в телеграм написав, що у місті активно працює російська протиповітряна оборона.
Більше деталей щодо наслідків вибухів наразі не було. Варто дочекатись на офіційну інформацію від української влади. Імовірно, вибухи є результативними і у ворога знову втрати.
Ситуація у Токмаку
- Лише вчора ввечері у тимчасово окупованому Токмаку лунали потужні вибухи. На місці влучань почалася детонація.
- Також потужні вибухи у Токмаку лунали на Святвечір. 24 грудня на півночі міста прогриміли 3 потужні вибухи. Іван Федоров натякнув на те, що було влучання.
- Приймали "вітання" окупанти на окупованій території Запоріжжя і 1 січня, і переддень Нового року.