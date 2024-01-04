Натомість мер Мелітополя Іван Федоров із посиланням на місцевих жителів повідомив сьогодні, 4 січня, що у місті було дуже гучно.

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"Мешканці повідомляють про гучні вибухи, від яких здригнулася земля", – написав він.

Згодом запорізький колаборант та гауляйтер Володимир Рогов в телеграм написав, що у місті активно працює російська протиповітряна оборона.

Більше деталей щодо наслідків вибухів наразі не було. Варто дочекатись на офіційну інформацію від української влади. Імовірно, вибухи є результативними і у ворога знову втрати.

Ситуація у Токмаку