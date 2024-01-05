Городской голова Мелитополя Иван Федоров рассказал 24 Каналу, что такая тенденция заметна на протяжении последних недель. По его словам, подразделения оккупантов отличаются жестоким отношением к гражданским.

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Какие ЧВК воюют на Юге

"Сначала приехало спецподразделение из Краснодарского края. По информации местных жителей они особенно жестоко обращаются с мирными жителями. В основном они находятся на территории фронтового города Токмак", – рассказал Иван Федоров.

Он добавил, что бойцы этого подразделения выселяют украинцев из их домов, забирают помещения, принадлежащие нашим гражданам.

Также свою частную военную компанию создала российская партия "Единая Россия". Туда хотят набрать больше бойцов, пытаются создать что-то похожее на ЧВК "Вагнер". Некоторые представители этого подразделения уже находятся на территории временно оккупированной Запорожской области.

Хотя "единороссы" максимально агитируют вступать в эту ЧВК, гарантируют соцвыплаты, но есть информация, что тех, кто не возвращается с Запорожской линии фронта, они относят к пропавшим без вести,

– заметил городской голова Мелитополя.

Причина, почему так делают, заключается в том, что за пропавших без вести бойцов не нужно платить возмещение, которое обещают семьям погибших. Поэтому оккупанты будут пытаться набрать больше бойцов, чтобы никого не жалеть и бросать в атаки.

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