Міський голова Мелітополя Іван Федоров розповів 24 Каналу, що така тенденція помітна упродовж останніх тижнів. За його словами, підрозділи окупантів вирізняються жорстоким ставленням до цивільних.

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Які ПВК воюють на Півдні

"Спершу приїхав спецпідрозділ з Краснодарського краю. За інформацією місцевих мешканців вони особливо жорстоко поводяться з мирними мешканцями. Здебільшого перебувають на території фронтового міста Токмак", – розповів Іван Федоров.

Він додав, що бійці цього підрозділу виселяють українців з їхніх будинків, забирають приміщення, які належать нашим громадянам.

Також свою приватну військову компанію створила російська партія "Єдіная Росія". Туди хочуть набрати якнайбільше бійців, намагаються створити щось схоже до ПВК "Вагнера". Деякі представники цього підрозділу уже перебувають на території тимчасово окупованої Запорізької області.

Хоча "єдинороси" максимально агітують вступати до цієї ПВК, гарантують соцвиплати, але є інформація, що тих, хто не повертається із Запорізької лінії фронту, вони зараховують до зниклих безвісти,

– зауважив міський голова Мелітополя.

Причина чому так роблять полягає в тому, що за бійців, які зникли безвісти не треба платити відшкодування, яке обіцяють родинам загиблих. Тому окупанти намагатимуться набрати якнайбільше бійців, щоб нікого не шкодувати та кидати в атаки.

Що відбувається на окупованій частині Запоріжжя