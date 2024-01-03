Загалом, протягом минулої доби відбулося 57 бойових зіткнень. Найбільше – на Авдіївському напрямку.

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Де українські захисники мають успіх

Як повідомили у ранковому зведенні в Генштабі ЗСУ, в зоні відповідальності ОСУВ "Таврія" на Авдіївському напрямку українські захисники мали успіх. Так, південно-східніше Новобахмутівки наші захисники покращили тактичне положення.

Окрім того, на Запорізькому напрямку Сили оборони просунулися вперед в районі Вербового. Унаслідок успішних дій наші захисники змусили ворога покинути деякі позиції.