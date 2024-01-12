Российские захватчики неоднократно создавали демонстративные показы своего присутствия в регионе, впрочем, информация о наступлении из Белгорода является фейком. Об этом рассказал Олег Синегубов, передаёт 24 Канал.
К теме Решатся ли россияне наступать на Харьков: Свитан оценил силы врага
Почему распространился фейк
Глава ОВА рассказал, что несколько дней назад приземлились 4 российских самолета. Тогда паблики сразу распространили информацию, что на них якобы прибыли войска на штурм. Это привело к панике среди людей. Украинские спецподразделения, Служба Безопасности установила, что на самом деле все не так.
Действительно, было приземление этих самолетов, но они привезли снаряды С-300 – это ракеты, которыми потом обстреливали Харьков и нашу территорию,
– рассказал Олег Синегубов.
То есть, с одной стороны, объективные факторы действительно были, но оказалось, что это не штурмовые войска.
Другой пример вам приведу. Несколько дней назад прибыло несколько рот "Шторм-Z", их посадили на БТР, нарисовали буквы Z и пустили кататься вдоль нашей государственной границы, однако на безопасном расстоянии от украинских военных,
– добавил глава ОВА.
Следовательно, все эти жесты оккупантов были лишь демонстративными, чтобы показать, что их войска присутствуют в регионе. Вероятно, это также делалось для того, чтобы обезопасить ВСУ от активных действий в этом направлении.
Что известно о "наступлении" России на Харьков
- Иностранные и украинские медиа написали о намерении оккупантов наступать на Харьковщину. Начальник службы по связям с общественностью Сухопутных войск ВСУ Владимир Фитьо подчеркнул, что тревожных звонков для харьковчан нет. Украинские силы находятся в обороне, а по возможности наступают.
- В Институте изучения войны заявили, что Россия не имеет достаточно сил для проведения столь масштабных операций. Впрочем, оккупанты действительно могут активизировать усилия на Купянском направлении. Там вражеская группировка больше приспособлена к интенсивным наступательным действиям.
- Ранее спикер Кремля Дмитрий Песков заявил, что оккупанты сделают все возможное, чтобы не допустить обстрелов Белгородской области со стороны Украины. Он призвал к созданию "буферной зоны в Харьковской области" и предложил продвинуться в глубь 15 километров. Подобные заявления оккупанты озвучивали еще летом 2023 года.