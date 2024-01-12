Ротные опорные пункты, которые устанавливают в приграничных регионах, могут сдерживать силы целого батальона противника, который наступает. Об этом 24 Каналу рассказал полковник ВСУ в запасе, летчик-инструктор и военный эксперт Роман Свитан, объяснив, что рота из 100 человек может остановить батальон в количестве 500 бойцов.

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Для чего нужны РОПы

Создание РОП уже комментировал генерал Сергей Наев, который на протяжении 2014 – 2016 годов отвечал за строительство линии обороны на Донбассе, которую до сих пор не могут "продавить" оккупанты. Такие же линии обороны под руководством генерала создают наши военные на северо-восточном направлении. По мнению Свитана, за профессионализм этого командующего можно не беспокоиться.

Оптимальный вариант распространить эту сеть до линии разграничения с Россией, до реки Оскол. В частности, так "прикроют" Харьков. Городу и большей части области ничего не угрожает. России нечем там наступать. Обстреливать могут, но это задача геноцида украинского народа,

– сказал полковник ВСУ в запасе.

Харьков расположен близко к российской границе, поэтому оккупанты могут обстреливать его с С-300. Эти ЗРК достают практически весь город, уничтожают инфраструктуру и убивают людей.

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"Наступать на Харьков россияне точно не будут – этот миллионный город невозможно захватить. Даже всех их средств и сил будет недостаточно, чтобы начать движение в сторону Харькова. В этом плане можно быть спокойным", – подчеркнул Свитан.

Часть Харьковской области, левый берег реки Оскол – это направление Купянска. Его россияне "обходят" уже второй год. Там определенные наступательные действия есть, но самому городу ничего не угрожает.

Для того чтобы обезопасить Харьков от ударов нужно самим наносить удары дальностью 150 километров. Нам нужно уничтожать пусковые установки. К примеру, ракет С-300 есть тысячи, а их пусковых установок – десятки, возможно, сотни, но не больше. Уничтожить их гораздо проще на земле, чем перехватить ракету в воздухе,

– подчеркнул Роман Свитан.

Украина уже начала использовать средства дальнего поражения по местам расположения этих пусковых установок. В частности, они находятся на аэродроме в Белгороде. Там оккупанты постоянно жалуются на якобы удары по городу.

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