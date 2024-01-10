Мэр города заявил, что вероятность жертв среди находившихся на объекте высока. Удары по гражданскому объекту был нанесен из района Белгорода.

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Российский террор

Вечером 10 января российские оккупанты в очередной раз начали обстреливать Харьков – по предварительной информации, враг использовал ракеты С-300. Местные власти сообщили, что было попадание по Киевскому району Харькова.

В 23:17 глава Харьковской ОВА Олег Синегубов заявил, что в результате российского террора пострадали 9 человек. Погибших нет. Медики оказывают всю необходимую помощь. В полиции добавили, среди пострадавших все гражданские. Двое из них находятся в тяжелом состоянии.

Продолжается осмотр места прилета профильными службами. Поврежден гражданский объект. Есть возгорание авто по пострадавшим – информация устанавливается,

– отметили в ОВА.

Мэр города Игорь Терехов заявил, что на парковке рядом с объектом горят авто, предварительно есть разрушение здания. В городе работают соответствующие службы.

23:59 Олег Синегубов подчеркнул, что россияне попали возле гостиницы в центре Харькова двумя ракетами. По состоянию на данный момент количество пострадавших – 10 человек.

Он отметил, что один человек – в тяжелом состоянии, один – получил ранения и находится в среднем состоянии, другие – в легком. По словам главы ОВА, среди пострадавших – журналисты турецкого издания, проживавшие в гостинице.

Олег Синегубов отметил, что ликвидация последствий продолжается. Спасатели продолжают бороться с пожаром.

Обстрелы Харьковщины