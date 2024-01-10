Поздно вечером россияне нанесли очередной коварный ракетный удар по Харькову. О том, что в городе раздаются взрывы, сообщили СМИ. Мэр Игорь Терехов призвал жителей быть осторожными.

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Россияне попали в гражданский объект

В 22:48 Игорь Терехов отметил, что враг попал в гражданский объект. По словам городского головы, высока вероятность жертв среди находившихся в нем людей. Также известно, что на стоянке поблизости горят автомобили. По предварительной информации, есть разрушение здания. Туда уехали все соответствующие службы.

По Харькову снова бьют ракетами. Будьте осторожны,

– написал Игорь Терехов в 22:31.

Предшествовало его уведомлению уведомления от Воздушных сил ВСУ. В роде войск в 22:31 призвали жителей Харькова переходить в укрытие.

Через минуту глава ОВА Олег Синегубов отметил, что оккупанты наносят удары. Он призвал находиться в укрытиях жителей Харькова и области.

В 22:42 начальник Харьковского гарнизона Сергей Мельник, известный в телеграме как "Генерал Марсель", отметил, что в воздушном пространстве над регионом отсутствуют ракеты врага. В то же время, по его словам, угроза новых ракетных ударов сохраняется. Следовательно, он попросил к отбою воздушной опасности укрытий не покидать.

В очередной раз вражеские удары были нанесены из района Белгорода, предварительно с ЗРК С-300. Информация о пострадавших и разрушениях устанавливается,

– написал он.

Отметим, что паблики Белгорода около 22:30 начали писать о взрывах в регионе. Сообщалось, что связаны они с "работой вооруженных сил России".

Обратим внимание, что в 21:32 Воздушные силы сообщали о том, что в Харьковской области воздушная тревога связана с активностью вражеской тактической авиации на восточном и юго-восточном направлениях. Следовательно, была угроза применения авиационных средств поражения для прифронтовых регионов.

В 22:40 Воздушные силы написали, что существует угроза применения баллистического вооружения с востока. Воздушная тревога на данный момент была объявлена не только на Харьковщине, но и Сумщине.