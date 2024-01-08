О том, как изменилась ситуация на фронте за неделю 1 – 7 января, читайте в материале 24 Канала. Свой обзор проводим по данным карты DeepStateMAP.

Достойно внимания В 2023 году ВСУ уничтожили в 2,5 раза больше россиян, чем в 2022 году: итоги года на фронте

Бои возле Марьинки

На оккупацию Марьинки у россиян ушло почти 10 лет. Именно так, первые попытки были еще сразу после начала агрессии в 2014 году, а с началом полномасштабного вторжения в 2022 году они лишь обострились. Лишь к концу 2023 года враг смог занять руины полностью уничтоженного города.

Но на этом российские войска не собираются останавливаться. Враг пытается продвинуться в сторону Курахово. В частности, в течение последней недели он прибег к активным попыткам штурма Георгиевки. Впрочем, украинские защитники смогли отразить атаки.

Россияне наступают в сторону Георгиевки: смотрите карту

Наступление россиян на Авдеевку

Также враг не покидает своих попыток окружить и захватить Авдеевку. Поля вокруг города уже много месяцев покрыты телами российских штурмовиков, но это не имеет никакого значения для Кремля, которому больше всего нужна хоть какая-то "победа" накануне президентских выборов.

В частности, в течение прошлой недели россияне вели активные действия в районе Степового, а также пытались продвигаться на юг со стороны Веселого. Также незначительные успехи у врага были в районе Водяного и Песков на южном фланге Авдеевки.

Наступление россиян на Авдеевку: смотрите карту

Неудачные попытки штурма Синьковки

Еще в начале осени 2023 года враг сконцентрировал большое количество сил и средств на Купянском направлении. Ключевая задача – снова захватить Купянск-Узловой, который являлся важным логистическим центром россиян до Харьковской операции в сентябре 2022 года.

Впрочем, Силы обороны смогли за год успешно выстроить линию обороны на этом направлении. Так что планам врага так и не суждено было осуществиться. Вместо захвата Купянска, уже многие месяцы россияне безуспешно пытаются оккупировать хотя бы небольшую Синьковку. В ее окрестностях сейчас настоящее кладбище вражеской техники.

Уничтожена российская техника возле Синьковки / Кадр из фильма "Двуречная: Иван Черный"

Несмотря на огромные потери, намерение врага захватить Синьковку до конца 2023 года провалилось. Сейчас россияне продолжают свои штурмовые действия, но до сих пор безуспешно.

Наступление россиян на Синьковку: смотрите карту

Обратите внимание! Спокойных участков на фронте сегодня практически нет. Враг уже несколько месяцев пытается наступать по всей линии фронта.



В таких условиях нашим защитникам требуется регулярная поддержка. Этим занимается, в частности, наш Фонд24 – здесь вы всегда найдете актуальные сборы на нужды украинских военных.