В городе прогремели два взрыва, как сообщает корреспондентка 24 Канала из Харькова Анна Черненко. Предварительно определено, что оккупанты нанесли удар ракетами С-300, однако эта информация еще проверяется.

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Тенденция по обстрелам сохраняется

Детский лагерь был на момент попадания в хорошем состоянии. Однако после удара повреждения получили здание медицинского назначения, столовая. Также значительные разрушения имеются на территории комплекса, ведь основные прилеты произошли по ней.

В результате удара пострадавших нет, потому что заведение стояло пустым.

Однако российские пропагандистские телеграмм-каналы уже кого-то "заселили" в тот детский лагерь и насчитали там какие-то "потери". А на самом деле он пустовал,

– сообщила Анна Черненко.

Всего за минувшие сутки враг нанес по Харьковской области 6 авиаударов по населенным пунктам – в основном Купянского района. Тенденция с таким количеством авиаударов сохраняется уже несколько дней.

К теме. В американском Институте изучения войны проанализировали возможность наступления россиян на Харьковскою область, учитывая подобные угрозы со стороны оккупантов. Однако в ISW отмечают, что такую операцию Россия не сможет осуществить в ближайшее время.

Обстрелы Харьковской области не прекращаются