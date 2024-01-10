В місті пролунали два вибухи, як повідомляє кореспондентка 24 Каналу з Харкова Анна Черненко. Попередньо визначено, що окупанти завдали удару ракетами С-300, проте ця інформація ще перевіряється.

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Тенденція щодо обстрілів зберігається

Дитячий табір був на момент влучання у гарному стані. Проте після удару пошкодження зазнали будівля медичного призначення, їдальня. Також значні руйнування є на території комплексу, адже основні прильоти відбулись по ній.

Внаслідок удару постраждалих немає, тому що заклад стояв пустим.

Проте російські пропагандистські телеграм-канали вже когось "заселили" у той дитячий табір та нарахували там якісь "втрати". А насправді він стояв порожнім,

– повідомила Анна Черненко.

Загалом за минулу добу ворог завдав по Харківщині 6 авіаударів по населених пунктах – здебільше Куп'янського району. Тенденція з такою кількістю авіаударів зберігається вже кілька днів.

До теми. В американському Інституті вивчення війни проаналізували можливість наступу росіян на Харківщину, зважаючи на подібні погрози з боку окупантів. Однак в ISW зазначають, що таку операцію Росія не зможе здійснити найближчим часом.

Обстріли Харківщини не припиняються