Як зазначають аналітики Інституту вивчення війни, хоча такі заклики й лунають, однак Росія не здатна провести таку масштабну операцію в найближчій перспективі.

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В ISW проаналізували російські заяви про наступ на Харківщині

Речник Кремля Дмітрій Пєсков 9 січня заявив, що окупанти зроблять усе можливе, щоб не допустити обстрілів Бєлгородської області з боку України. Використовуючи цю тезу, російські пропагандисти почали закликати до створення "буферної зони у Харківській області". Окупанти пропонують просунутися вглиб на 15 кілометрів. За їхніми прогнозами, це нібито "допоможе відсунути українські РСЗВ та артилерію від кордону з Бєлгородською областю". До слова, до подібної операції окупанти вже закликали влітку 2023 року. Тоді російські загарбники також заявляли про масштабний наступ на Харківщині.

В ISW наголошують, що такий план окупанти не зможуть реалізувати у найближчій перспективі. Річ у тім, що просування вглиб на 15 кілометрів і кілька сотень кілометрів у ширину, як про те марять росіяни, було б масштабною операцією, яка вимагала б угруповання сил, набагато більшого і значно краще забезпеченого ресурсами, ніж війська, які зосереджені вздовж усього кордону з Україною, а найменше – в Бєлгородській області.

Експерти Інституту вивчення війни раніше заявляли, що російські війська можуть активізувати зусилля із захоплення Куп'янська Харківської області протягом найближчих тижнів, і що російське угруповання на Куп'янському напрямку має вигляд "більш пристосованих для проведення інтенсивних наступальних дій, ніж деінде в Україні або вздовж кордону".

Однак російські військові наразі здатні провести лише тактичні дії в Харківській області. І вони слугуватимуть для відволікання і фіксації українських сил від можливих російських оперативних зусиль на Куп'янському напрямку,

– мовиться у звіті.

Росіяни провалили зимовий наступ

Журналісти Bild заявили, що окупанти провалили зимовий наступ, на який мали великі сподівання. Російські військові зробили ставку на спробу загострити ситуацію у Харківській та Донецькій області. Однак ворогу не вдалося досягнути жодного успіху.

У ЗМІ також додали, що під час провальних наступальних операцій Росія втратила тисячі військових та техніки. Там відзначили, що Росія зараз так само далека від захоплення Авдіївки та Куп'янська, як була й у жовтні 2023 року до своїх "наступальних дій".

Масштабні хвилі атак з боку Росії, здається, наразі подолано, зимовий наступ Кремля зірвано,

– заявили у Bild.