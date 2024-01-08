В ексклюзивному репортажі 24 Каналу розповіли, що 63-річна жінка отримала поранення, несумісні з життям. Рятувальники викопували її з-під завалів.

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Зруйнований житловий будинок

Начальник рятувальної частини Ярослав Боровий зазначив, що о 7:18 на пункт зв'язку надійшла інформація про вибух. О 7:32 рятувальники прибули на місце руйнації житлового будинку, який був повністю зруйнований внаслідок ракетного обстрілу. У будинку перебували люди. Двох людей вдалося врятувати, а жінка загинула.

Прилетіло дуже багато землі на дах будинку. І ми викопували потерпілу з-під завалів,

– сказав він.

На місці працювало два відділення рятувальників. Також на допомогу приїхала АРЗ СП з технікою та особовим складом. За 3 години вони виконали свою роботу.

Росія розбомбила будинки у Змієві / Фото: Анна Черненко, 24 Канал

Відкрили кримінальне провадження

Речниця поліції Харківської області Олена Баранник зауважила, що на місці влучання у житловий будинок було зафіксовано величезну вирву. На місці працюють слідчі, криміналісти, вибухотехніки для встановлення типів снарядів, якими було обстріляно цей район.

Було пошкоджено житлові будинки. У деяких будинках обвалився дах. Один з будинків повністю зруйнований, саме там перебували постраждалі люди.

Один чоловік у сусідньому будинку. У нього була гостра реакція на стрес. Трьох людей з-під завалів діставали. Місцеві мешканці допомагали рятувальникам. Поліцейські вилучили двох людей: чоловіка та жінку. Вони, на щастя, живі. 63-річна жінка отримала поранення. Її затиснуло, вона отримала поранення, несумісні з життям,

– повідомила речниця.

Зараз тривають роботи з документування злочинів Росії. Було відкрито кримінальне провадження за ч. 1, 2 ст. 438 КК України за фактом порушення законів та звичаїв війни.

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