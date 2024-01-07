Ввечері на Одещині оголосили повітряну тривогу. Пов'язана вона з атакою дронами-камікадзе регіону. Відомо, що в області працює ППО. Станом на 23:09 зберігається загроза для Одеси. Тож, закликаємо не ігнорувати сирени та перебувати у безпечних місцях до відбою.

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О 22:42 глава Одеської ОВА Олег Кіпер звернувся до Одеського та Білгород-Дністровського районів. Він закликав пройти до укриттів, адже це важливо.

Про це у своєму телеграмі о 23:04 сповістили Сили оборони півдня України. Зазначили, що на Одещині працює ППО. Відтак, мешканців просять залишатися в укриттях. Також закликають не висвітлювати роботу наших оборонців і не допомагати цим ворогові. У ту ж хвилину Повітряні сили закликали мешканців Одеси не покидати укриттів.

О 23:08 глава Одеської ОВА Олег Кіпер звернувся до мешканців Одеси. Він закликав їх перебувати у безпечних місцях до відбою. Також попрохав берегти себе та близьких.

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