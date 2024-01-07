Вечером в Одесской области объявили воздушную тревогу. Связана она с атакой дронами-камикадзе региона. Известно, что в области работает ПВО. По состоянию на 23:09 сохраняется угроза для Одессы. Поэтому призываем не игнорировать сирены и находиться в безопасных местах до отбоя.
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В Одесской области ПВО сбивает "Шахеды"
В 22:42 глава Одесской ОВА Олег Кипер обратился к Одесскому и Белгород-Днестровскому районам. Он призвал пройти к укрытиям, ведь это важно.
Об этом в своем телеграмме в 23:04 известили Силы обороны юга Украины. Отметили, что в Одесской области работает ПВО. Следовательно, жителей просят оставаться в укрытиях. Также призывают не освещать работу наших защитников и не помогать этим врагу. В ту же минуту воздушные силы призвали жителей Одессы не покидать укрытий.
В 23:08 глава Одесской ОВА Олег Кипер обратился к жителям Одессы. Он призвал их находиться в безопасных местах к отбою. Также попросил беречь себя и близких.
Россияне обстреляли Харьковщину
- Также около 22:10 стало известно, что российские военные атаковали Харьков и область. Предварительно ракетами типа С-300 из Белгородской области.
- Сообщения о том, что регион под атакой, начали поступать в 22:07. Тогда стало известно, что Харьковскую область бьют ракетами, летящими по баллистической траектории. Интересно, что в ту же минуту СМИ Белгорода начали писать, что в регионе громко, и что "предварительно происходит работа вооруженных сил России".
- Глава ОВА Олег Синегубов и мэр Харькова Игорь Терехов предупреждали жителей региона. Призвали быть в укрытиях, ведь Харьков и область под ракетными ударами.
- Уже в 22:35 Олег Синегубов отметил, что россияне нанесли два удара по Харькову. Предварительно использовали для этого ракеты С-300. Также зафиксировали попадания в Волчанской общине. На места производят осмотр профильные службы.
- В 22:59 Игорь Терехов написал, что прилетело рядом с частными жилыми домами в одном из районов Харькова. По его словам, предварительно без разрушений и пострадавших.