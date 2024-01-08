Перед цим Повітряні сили попередили про пуски ракет ворогом. Українські військові писали й про зліт Ту-95МС, який може атакувати ракетами повітряного базування Х-101/Х-555/Х-55.
Дивіться також Росія цинічно вдарила по житлових будинках у Покровську: все, що відомо про атаку ворога
Що відомо про вибухи у Дніпрі
Після оголошення повітряної тривоги Повітряні сили ЗСУ попередили про те, що група ракет летить через Харківщину на Дніпропетровщину.
Згодом вони зафіксували швидкісну ціль, яка рухалась у сторону Дніпра. Згідно з даними Суспільного, вибухи у місті пролунали орієнтовно о 6:43 8 січня.
Варто зазначити, що журналісти повідомили про повторні вибухи у передмісті Дніпра орієнтовно о 6:51 8 січня.
Що відбувається в Україні
- Станом на 6:47 Повітряні сили ЗСУ закликали людей у Дніпрі та по всій Україні залишатись в укриттях.
- На жаль, після зльоту 11 стратегічних бомбардувальників Ту-95МС, українські військові попередили про зліт ще двох МіГ-31К з аеродрому Саваслейка Нижньогородської області.
- Окрім того, можливі повторні пуски аеробалістичної ракети Х-47М2 "Кинджал".