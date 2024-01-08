Перед этим воздушные силы предупредили о пусках ракет врагом. Наши военные предупредили о взлете Ту-95МС, который может атаковать ракетами воздушного базирования Х-101/Х-555/Х-55
Россия цинично ударила по жилым домам в Покровске: все, что известно об атаке врага
Что известно о взрывах в Днепре
После объявления воздушной тревоги Воздушные силы ВСУ предупредили о том, что группа ракет летит через Харьковскую область на Днепропетровщину.
Впоследствии они зафиксировали скоростную цель, которая двигалась в сторону Днепра. Согласно данным Суспильного, взрывы в городе прогремели ориентировочно в 6:43 8 января.
Следует отметить, что журналисты сообщили о повторных взрывах в пригороде Днепра ориентировочно в 6:51 8 января.
Что происходит в Украине
- По состоянию на 6.47 Воздушные силы ВСУ призвали людей в Днепре и по всей Украине оставаться в укрытиях.
- К сожалению, после взлета 11 стратегических бомбардировщиков Ту-95МС, украинские военные предупредили о взлете еще двух МиГ-31К с аэродрома Саваслейка Нижегородской области.
- Кроме того, возможны повторные пуски аэробалистической ракеты Х-47М2 "Кинжал".