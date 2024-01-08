Около 2 часов ночи 8 января мониторинговые каналы начали сообщать о том, что Россия подняла в небо стратегические бомбардировщики. Поскольку это была еще не подтвержденная информация, мы ее не распространяли и ожидали того, что скажут Воздушные силы. И вот ближе к 3 ночи эти сведения, к сожалению, подтвердились. Следовательно, следует быть готовыми к очередному ракетному удару по Украине.
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Враг поднял 9 Ту-95МС
Итак, в 02:56 Воздушные силы отметили, что зафиксировали вылет 9 бортов Ту-95МС с аэродрома "Оленья" в Мурманской области.
Их ориентировочное время выхода на рубеж запуска ракет – 05:00 – 05:30. В Воздушных силах отметили, что в случае ракетной угрозы и пуска ракет сообщат дополнительно.
Обратим внимание, что Ту-95МС – ракетоносители ракет воздушного базирования Х-101/Х-555/Х-55. При атаке этими ракетами воздушная тревога может звучать несколько часов. Особенно с учетом того, что враг имеет склонность запускать ракеты несколькими волнами.
Предыдущая массированная атака была 2 января
- Тогда российские захватчики с утра привлекли 16 стратегических бомбардировщиков. Они около 06:00 вышли на пусковые рубежи и запустили не менее 70 крылатых ракет воздушного базирования Х-101/Х-555/Х-55.
- Уже в 07:30 зафиксировали пуски 10 аэробалистических ракет Х-47М2 "Кинжал". Их враг запустил из истребителей МиГ-31К.
- Также оккупанты атаковали тремя крылатыми ракетами "Калибр" с моря, а с севера – 12 ракетами, которые летели по баллистической траектории. Вероятно, "Искандер-М"/С-300/С-400.
- В то же утро запустили 4 противорадиолокационные ракеты Х-31П из самолетов тактической авиации Су-35.
- Предварительно, оккупанты в то утро запустили 99 средств воздушного нападения. Речь идет о ракетах разных типов базирования.
- Силами и средствами Воздушных сил во взаимодействии с подразделениями Сил обороны Украины удалось уничтожить 72 воздушных целей. Речь идет о 10 "Кинжалах", 59 Х-101/Х-555/Х-55 и 3 "Калибрах".