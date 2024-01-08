Около 2 часов ночи 8 января мониторинговые каналы начали сообщать о том, что Россия подняла в небо стратегические бомбардировщики. Поскольку это была еще не подтвержденная информация, мы ее не распространяли и ожидали того, что скажут Воздушные силы. И вот ближе к 3 ночи эти сведения, к сожалению, подтвердились. Следовательно, следует быть готовыми к очередному ракетному удару по Украине.

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Враг поднял 9 Ту-95МС

Итак, в 02:56 Воздушные силы отметили, что зафиксировали вылет 9 бортов Ту-95МС с аэродрома "Оленья" в Мурманской области.

Их ориентировочное время выхода на рубеж запуска ракет – 05:00 – 05:30. В Воздушных силах отметили, что в случае ракетной угрозы и пуска ракет сообщат дополнительно.

Украинцев призывают не игнорировать воздушные тревоги. Напоминаем, что только раздается сигнал в вашей области – немедленно отправляйтесь к укрытиям. Оставайтесь там, пока не будет сигнала об отбое. Этот простой алгоритм действий может уберечь вам здоровье и даже спасти жизнь.

​​Обратим внимание, что Ту-95МС – ракетоносители ракет воздушного базирования Х-101/Х-555/Х-55. При атаке этими ракетами воздушная тревога может звучать несколько часов. Особенно с учетом того, что враг имеет склонность запускать ракеты несколькими волнами.

Предыдущая массированная атака была 2 января