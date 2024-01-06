На жаль, є поранені та загиблі люди. Володимир Зеленський заявив, що росіяни вдарили по приватних будинках мирних людей. Президент пообіцяв, що жоден із таких ударів без наслідків для Росії не минеться – ми маємо це забезпечити – нашою силою, власними оборонними та політичними спроможностями.

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Що відомо про наслідки ворожої атаки, у якому стані люди та як проходить рятувальна операція – читайте у тексті 24 Каналу.

Росія вночі двічі атакувала Покровськ

Орієнтовно о 00:37 6 січня глава Донецької ОВА Вадим Філашкін розповів, що окупанти вночі двічі обстріляли Покровськ, пошкодили дві адмінбудівлі. Внаслідок атаки спалахнули гараж та автомобілі.

За попередньою інформацією, під завалами людей немає, однак є постраждалі. Точні наслідки ударів встановлюємо,

– заявили в ОВА.

Згодом у Міністерстві внутрішніх справ уточнили, що у місті:

зафіксували 6 влучань, є пошкодження;

інформації про постраждалих не було;

рятувальникам знадобилось орієнтовно 3 години, щоб ліквідувати пожежу на 600 квадратних метрах.

За даними МВС, російські ракети С-300 поцілили по території підприємства.

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Окрім того, у Донецькій ОВА розповіли, що Курахівська міська територіальна громада Покровського району зазнала 6 обстрілів:

в Острівському пошкоджено 3 будинки,

у Дальньому — 1 будинок,

у Кураховому в зоні – уражена промзона,

у Красногорівці Мар'їнської громади – поранена людина.

Окупанти знову вдарили по Покровську вдень: зруйнували два будинки

Орієнтовно після 16:07 6 січня Росія знову вдарила по Покровську. Цього разу – по приватному секторі. Своєю атакою ворог зруйнував 6 будинків.

Вже тоді було відомо, що:

шестеро людей поранені;

під завалами ще можуть перебувати три людини.

На місці працювали органи влади, поліція та рятувальники.

Окрім того, в ОВА заявили, що зайнялася пожежа у Рівному Мирноградської громади, проте інформації про постраждалих не було.

Вже о 16:51 6 січня влада повідомила, що у Покровську триває пошукова операція.

З-під завалів будинку вдалося врятувати одну людину. Ймовірно, під руїнами досі перебувають ще 2 людини,

– заявив Вадим Філашкін.

За його словами, 6 приватних будинків Росія пошкодила у Звіровому Покровської громади. На жаль у Рівному Мирноградської громади росіяни поцілили в будинок, у якому могла перебувати сім'я із 6 людей.

Речниця управління ДСНС у Донецькій області Вероніка Бахал розповіла Суспільному, що Росія:

у Покровську повністю зруйнувала два приватних будинки . За однією адресою проживали троє людей, одного з них врятували. В іншому будинку проживали четверо людей, двоє з них – діти;

. За однією адресою проживали троє людей, одного з них врятували. В іншому будинку проживали четверо людей, двоє з них – діти; у селі Рівне – ворог знищив приватний будинок, в якому проживали шестеро людей.

Які наслідки атаки по Покровському районі / Фото ДСНС, ОВА

Кремль у Покровську вбив понад 10 людей, серед них є діти

11 загиблих, у тому числі 5 дітей — такі попередні наслідки ударів по Покровському району,

– розповіли в ОВА станом на 17:58 6 січня.

Окрім того, ще 8 людей зазнали поранень. Основний удар прийшовся по Покровську та Рівному Мирноградської громади.

Рятувальники повідомили станом на 19:20 6 січня, що вони продовжують пошуково-рятувальну операцію.

У ДСНС уточнили, що:

у Покровську – з 8 поранених одну людину врятували з-під завалів. На місці двох зруйнованих приватних будинків продовжують аварійно-рятувальні роботи, щоб знайти 6 осіб, з них – 2 дітей;

у селі Рівне Покровського району постраждало 2 особи. На місці зруйнованого будинку тривають аварійно-рятувальні роботи з пошуку 6 осіб, з них двоє – діти. Проводять ідентифікацію знайдених фрагментів тіл.

На місцях влучання працюють рятувальники, поліція та Червоний Хрест.

Редакція 24 Каналу щиро співчуває всім, хто внаслідок ворожої атаки втратив рідних людей.

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець заявив, що основного удару ворог завдав по Покровську.

Росіяни й надалі продовжують вчиняти геноцид відносно українського народу. Їх дії спрямовані виключно на вбивство мирного населення, зокрема – безневинних дітей!

– заявив Дмитро Лубінець.

Він закликав світ об'єднатися та не допустити продовження звірств Росії, адже зло повинно бути покараним.