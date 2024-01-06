Володимир Зеленський повідомив, що внаслідок атаки Росії на Покровськ загинуло понад 10 людей, серед яких були діти. Голова держави висловив співчуття всім, хто втратив рідних та близьких.

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Росія має відповісти за терор Покровська

Український лідер заявив, що у Покровську, який Росія атакувала ракетами С-300, триває рятувальна операція та розбір завалів. За його словами, залучені необхідні рятувальні сили та техніка ДСНС.

Удар росіян був просто по звичайній житловій забудові, по приватних будинках. Усім пораненим надається необхідна допомога. І Росія повинна відчувати – завжди відчувати, – що жоден із таких ударів без наслідків для держави-терориста не минеться. Ми маємо це забезпечити – нашою силою, власними оборонними та політичними спроможностями,

– наголосив Зеленський.

Зеленський розповів про дрони

Голова держави дав зрозуміти, що наступного тижня можуть статися важливі міжнародні події. Він трохи розповів про співпрацю України з союзниками щодо безпілотників.

Готуємо нові лінії співпраці з партнерами, зокрема щодо дронів, щодо посилення наших можливостей у застосуванні дронів та в протидії російським дронам, у посиленні РЕБ – засобів радіоелектронної боротьби,

– сказав президент.

Зеленський провів важливі наради

Президент сьогодні провів кілька нарад. Одна з них стосувалася безпекових гарантій, які є одним з ключових пріоритетів держави. За його словами, триває відповідна двостороння робота з партнерами. У суботу, 6 січня, були визначені результати, які Україна маємо досягти найближчим часом.

Крім цього голова держави провів наради з оборонним блоком уряду. Мовиться про Мінстратегпром, міністра оборони Рустема Умєрова та команди міністерств.

Ключове – це забезпечення наших воїнів озброєнням і військовою технікою. Стале постачання, стале виробництво із чіткою тенденцією на збільшення нашого виробництва і снарядів, і техніки – в Україні й разом із партнерами. Працюємо максимально, щоб цього року наші Сили оборони й безпеки могли базуватись у значній частині своїх дій саме на нашому, українському виробництві. І щоб ворог це відчував – реальну силу української зброї. Зараз уже формується таке відчуття,

– сказав Зеленський.

Президент зауважив, що є багато влучних речей, зроблених саме українською зброєю. Він наголосив, що нашої сили має стати в рази більше. Лідер запевнив, що на кожну спробу Росії збільшити свій тиск на Україну, українців та наші позиції буде наша адекватна відповідь.