Окупанти здійснили черговий злочин проти цивільного населення України. Вони цинічно атакували житлову інфраструктуру міста на Донеччині.
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Скільки людей постраждало
Вдень 6 січня противник обстріляв приватний сектор Покровська. Унаслідок ворожого удару зруйновано 6 будинків. Під їхніми завалами можуть перебувати люди. У Донецькій ОВА зазначили, що йдеться про три людини.
Також щонайменше 6 осіб отримали поранення. На місці працюють органи влади, поліція і рятувальники.
Пізніше місцева влада повідомила, що з-під завалів будинку вдалося врятувати одну людину. Ймовірно, під руїнами досі перебувають ще 2 людини.
Росія обстріляли Покровськ / Фото Донецька ОВА
Крім того, відомо, що у Рівному Мирноградської громади зайнялася пожежа. Там росіяни поцілили в будинок, у якому, ймовірно, перебувала сім'я із 6 людей.
Окупанти вдарили по селу Північне на Донеччині
Вранці противник обстріляв з авіації населений пункт Північне у Донецькій області. Під ударом опинилися цивільні споруди. Внаслідок атаки постраждала житлова забудова. 63-річна жінка загинула. Поранення отримала 79-річна жінка, яку наразі госпіталізували.
Унаслідок двох ворожих авіаударів три будинки зазнали часткового руйнування.
Покровськ вже атакували балістикою
- У ніч проти 6 січня російські загарбники двічі обстріляли Покровськ.
- У місті пролунало кілька вибухів.
- Унаслідок атаки спалахнув гараж та автомобілі. Також ворог поцілив в адміністративну будівлю.
- У МВС зазначили, що окупанти били по місту ракетами С-300.
- Так, у Покровську зафіксовано 6 влучань, а також були пошкодження.
- Рятувальники майже три години гасили пожежу на місці загоряння.