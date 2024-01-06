Окупанти здійснили черговий злочин проти цивільного населення України. Вони цинічно атакували житлову інфраструктуру міста на Донеччині.

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Скільки людей постраждало

Вдень 6 січня противник обстріляв приватний сектор Покровська. Унаслідок ворожого удару зруйновано 6 будинків. Під їхніми завалами можуть перебувати люди. У Донецькій ОВА зазначили, що йдеться про три людини.

Також щонайменше 6 осіб отримали поранення. На місці працюють органи влади, поліція і рятувальники.

Пізніше місцева влада повідомила, що з-під завалів будинку вдалося врятувати одну людину. Ймовірно, під руїнами досі перебувають ще 2 людини.

Росія обстріляли Покровськ / Фото Донецька ОВА

Крім того, відомо, що у Рівному Мирноградської громади зайнялася пожежа. Там росіяни поцілили в будинок, у якому, ймовірно, перебувала сім'я із 6 людей.

Окупанти вдарили по селу Північне на Донеччині

Вранці противник обстріляв з авіації населений пункт Північне у Донецькій області. Під ударом опинилися цивільні споруди. Внаслідок атаки постраждала житлова забудова. 63-річна жінка загинула. Поранення отримала 79-річна жінка, яку наразі госпіталізували.

Унаслідок двох ворожих авіаударів три будинки зазнали часткового руйнування.

Покровськ вже атакували балістикою