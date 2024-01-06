Внаслідок цього ворожого обстрілу загинули люди. Наразі на місці прильоту працює поліція та медичні працівники.
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Росіяни обстріляли Північне у Донецькій області
Очільник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін розповів, зранку росіяни здійснили по селищу Північне 2 авіаційних удари. Внаслідок цього постраждала житлова забудова у населеному пункті.
1 людина загинула внаслідок авіаудару по Північному Торецької громади,
– написав він.
Філашкін також зазначив, що на місцях прильоту уже працюють надзвичайні служби. Про постраждалих та пошкодження у селищі глава Донецької ОВА інформації поки що не надав.
Ворог обстріляв Покровськ на Донеччині
- Очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін розповів, що вночі 6 січня російські загарбники обстріляли населений пункт Покровськ в області. Згодом у місті пролунали повторні вибухи.
- Філішкін розповів, що внаслідок атаки спалахнув гараж та автомобілі. Також ворог влучив у адміністративну будівлю у місті.
- У Міністерстві внутрішніх справ уже зранку зазначили, що ворог атакував місто за допомогою ракет С-300. У Покровську, за даними МВС, було зафіксовано 6 влучань, а також були пошкодження.
- У МВС також додали, що рятувальникам знадобилось близько 3 годин, аби ліквідувати загоряння. У місті вогонь спалахнув на загальній площі 600 квадратних метрів.
- Окрім цього, вночі 6 січня російські загарбники також запустили свої безпілотні літальні апарати типу "Шахед". Повітряна тривога по Україні лунала понад 5 годин, а дрони-камікадзе долетіли до Хмельницької області.
- Уже зранку стало відомо, що цієї ночі ворог запустив 2 безпілотники типу "Шахед" по Україні з Приморсько-Ахтарська. Дрони-камікадзе знищили наші захисники неба у межах Хмельницької й Миколаївської областей.