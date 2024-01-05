Росіяни продовжують тероризувати Україну, запускаючи дрони-камікадзе. На другий Святвечір – 5 січня – стало відомо, що ворог атакує "Шахедами" Південь нашої країни. Існує загроза, що баражуючі боєприпаси розлітатимуться й у інших областях, тож не ігноруйте повітряну тривогу.
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Які області під загрозою "Шахедів"
Повітряні сили знищили 21 "Шахед"
- Звернімо увагу, що в ніч проти 5 січня російські військові теж атакували "Шахедами" Україну. Запускали дрони-камікадзе у кілька хвиль з району Приморсько-Ахтарська, що у Росії та мису Чауда, що у Криму.
- Нарахували запуск 29 дронів-камікадзе. Щоб відбити повітряний напад ворога залучали мобільні вогневі групи Сил оборони, винищувальну авіацію, а також зенітні ракетні підрозділи Повітряних сил ЗСУ.
- Протиповітряна оборона збила 21 з 29 "Шахедів". Повітряні цілі знищили у межах Миколаївської, Херсонської, Дніпропетровської, Черкаської, Кіровоградської, а також Хмельницької областей.
- Відомо, що частину баражуючих боєприпасів росіяни спрямували по прифронтовій зоні Херсонської, а також Миколаївської областей.
- У Повітряних силах зазначають, що більшість "Шахедів" знищили підрозділи мобільних вогневих груп Повітряних сил та Сил оборони України.