Россия запустила "Шахеды" по Украине / Коллаж 24 Канала
Поздним вечером 5 января стало известно, что Россия запустила "Шахеды" с Юга. Об этом предупредили жителей Украины. Воздушные силы ВСУ. Сначала воздушная тревога была на Юге, но потом распространилась на другие регионы.
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Россияне продолжают терроризировать Украину, запуская дроны-камикадзе. Во второй Сочельник – 5 января – стало известно, что враг атакует "Шахедами" Юг нашей страны. Существует угроза, что боражирующие боеприпасы будут разлетаться и в других областях, поэтому не игнорируйте воздушную тревогу.
Обратим внимание, что в ночь на 5 января российские военные тоже атаковали "Шахедами" Украину. Запускали дроны-камикадзе в несколько волн из района Приморско-Ахтарска, что в России и мыса Чауда, что в Крыму.
Насчитали запуск 29 дронов-камикадзе. Чтобы отбить воздушное нападение врага, привлекали мобильные огневые группы Сил обороны, истребительную авиацию, а также зенитные ракетные подразделения Воздушных сил ВСУ.
Противовоздушная оборона сбила 21 из 29 "Шахедов". Воздушные цели были уничтожены в пределах Николаевской, Херсонской, Днепропетровской, Черкасской, Кировоградской, а также Хмельницкой областей.
Известно, что часть боражирующих боеприпасов россияне направили по прифронтовой зоне Херсонской, а также Николаевской областей.
В Воздушных силах отмечают, что большинство "Шахедов" уничтожили подразделения мобильных огневых групп Воздушных сил и Сил обороны Украины.